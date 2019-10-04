Премьер: на улучшение уровня жизни украинцев нужно еще 140-150 млрд грн

"На то, чтобы прямо сейчас обеспечить наших граждан достойным уровнем дохода, надо было бы потратить примерно 140-150 млрд грн. Эти деньги невозможно сразу найти в бюджете", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас в Украине более 10 млн украинцев живут за чертой бедности и имеет меньше даже нынешнего прожиточного минимума.

При этом, он добавил, что правительство будет работать над тем, чтобы в течение следующих 5 лет добиться повышения уровня жизни граждан.

Напомним, по словам советника Президента Украины Олега Устенко, реальное увеличение уровня жизни в Украине начнется при экономическом росте в более 11% ВВП в год.