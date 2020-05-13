Прем’єр-міністр розповів, коли очікувати відновлення роботи метро

“Лише на третьому етапі ми зможемо запроваджувати при певних правилах, дотриманнях санітарної дисципліни і поведінки, запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, міжміського транспорту, далі — метро. Зараз однозначно це призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що відновлення руху громадського транспорту — метро та міжміського — очікується на третьому етапі виходу з карантину і залежить від динаміки захворюваності.