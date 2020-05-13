Прем’єр-міністр розповів, коли очікувати відновлення роботи метро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Роботу метро будуть відновлювати на третьому етапі послаблення карантину, після відновлення роботи приміського транспорту та міжміського. Про це заявив на позачерговому засіданні ВР під час години запитань до уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Лише на третьому етапі ми зможемо запроваджувати при певних правилах, дотриманнях санітарної дисципліни і поведінки, запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, міжміського транспорту, далі — метро. Зараз однозначно це призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину”, — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що відновлення руху громадського транспорту — метро та міжміського — очікується на третьому етапі виходу з карантину і залежить від динаміки захворюваності.