Премьер-министр рассказал, когда ожидать восстановления работы метро

“Только на третьем этапе мы сможем вводить при определенных правил, соблюдение санитарной дисциплины и поведения, вводить восстановления работы пригородного транспорта, междугородного транспорта, далее — метро. Сейчас однозначно это приведет к вспышке, которая вернет страну обратно в начале карантина”, — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что восстановление движения общественного транспорта — метро и междугородного — ожидается на третьем этапе выхода из карантина и зависит от динамики заболеваемости.