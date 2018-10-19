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Прем'єр-міністр Австралії втратив особистий сайт, забувши вчасно оплатити хостинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Житель Мельбурна отримав контроль над сайтом прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, розмістивши на ньому фотографію політика і пісню “Scotty doesn’t know” (“Скотті не знає”). Як повідомляє національний телеканал SBS, інтернет-користувач зміг це зробити, викупивши адресу інтернет-сторінки, оскільки прем’єр забув вчасно внести плату за хостинг, інформує УНН.

Отримавши контроль над сайтом, Джек Генезін повідомив про це на свій сторінці в соціальній мережі Facebook. “Отже, прем’єр-міністр забув сплатити свій сайт вчасно. Я ще ніколи так не веселився за 50 доларів”, — написав Генезін.

Він видалив зі сайту глави уряду всю наявну там інформацію, замінивши її великою фотографією усміхненого Моррісона і посиланням на пісню американської групи Lustra, яка отримала широку популярність після виходу на екрани фільму Євротур (EuroTrip) у 2004 році. У такому вигляді сайт доступний користувачам із півночі 19 жовтня (16:00 18 жовтня за київським часом). За перші кілька годин кількість переглядів сайту перевищило 80 тисяч.

Історія звернула на себе увагу не тільки інтерент-користувачів і ЗМІ, а й роботодавців Джека Генезіна — австралійську компанію DigitalEagles. Запис про покупку сайту прем’єра був видалений зі сторінки Генезіна, а замість неї з’явилося звернення від компанії, в якому сказано, що Джек Генезін вже зв’язався з офісом прем’єр-міністра, щоб повернути йому сторінку.

“Я купив ваше доменне ім’я, і ​​я не хочу, щоб зі цього вийшло щось погане”, — йдеться в опублікованому компанією листі Генезіна, відправленому в офіс прем’єра. Він запропонував Моррісону вийти на зв’язок, щоб організувати “передачу домену назад”.

Нагадаємо, посольство США в Канберрі принесло вибачення за помилкову розсилку запрошень на піжамну вечірку. Згідно з повідомленням, надісланим посольством Сполучених Штатів, розсилка, яка запрошує на піжамну вечірку з котами, була випадково відправлена стажером посольства при тестуванні системи масової розсилки електронних листів. У самому повідомленні тексту не було, в заголовку була позначена тема “Зустріч”, а в тілі листа — фотографія кота в синій піжамі з тарілкою печива.

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