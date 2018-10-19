Премьер-министр Австралии лишился личного сайта, забыв вовремя оплатить хостинг

Получив контроль над сайтом, Джек Генезин сообщил об этом на свой странице в социальной сети Facebook. "Итак, премьер-министр забыл оплатить свой сайт вовремя. Я еще никогда так не веселился за 50 долларов", - написал Генезин.

Он удалил с сайта главы правительства всю имевшуюся там информацию, заменив ее большой фотографией улыбающегося Моррисона и ссылкой на песню американской группы Lustra, которая получила широкую известность после выхода на экраны фильма Евротур (EuroTrip) в 2004 году. В таком виде сайт доступен пользователям с полуночи 19 октября (16:00 18 октября при киевскому времени). За первые несколько часов количество просмотров сайта превысило 80 тысяч.

История обратила на себя внимание не только интерент-пользователей и СМИ, но и работодателей Джека Генезина - австралийскую компанию DigitalEagles. Запись о покупке сайта премьера была удалена со страницы Генезина, а вместо нее появилось обращение от компании, в котором сказано, что Джек Генезин уже связался с офисом премьер-министра, чтобы вернуть ему страницу.

"Я купил ваше доменное имя, и я не хочу, чтобы из этого вышло что-то плохое", - говорится в опубликованном компанией письме Генезина, отправленном в офис премьера. Он предложил Моррисону выйти на связь, чтобы организовать "организовать передачу домена обратно".

Посольство США в Канберре принесло извинения за ложную рассылку приглашений на пижамную вечеринку. Согласно сообщению, отправленному посольством Соединенных Штатов, рассылка, приглашавшая на пижамную вечеринку с котами, была случайно отправлена стажером посольства при тестировании системы массовой рассылки электронных писем. В самом сообщении текста не было, в заголовке была обозначена тема “Встреча”, а в теле письма — фотография кота в синей пижаме с тарелкой печенья.