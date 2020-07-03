Прем’єр Італії планує здійснити візит в Україну до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловив сподівання, що візит в Україну може відбутися до кінця поточного року. Про це він сказав під час телефонної розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Президент нагадав про запрошення Джузеппе Конте до України, а Прем’єр-міністр Італії висловив сподівання, що цей візит може відбутися до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Офісу, співрозмовники висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів.
Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв’язків, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте під час якої зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.