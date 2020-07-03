Премьер Италии планирует осуществить визит в Украину до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду, что визит в Украину может состояться до конца текущего года. Об этом он сказал во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Президент напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину, а Премьер-министр Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года", - говорится в сообщении.
По информации Офиса, собеседники выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов.
Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей, говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте во время которого отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.