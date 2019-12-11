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Прем'єр Гончарук бреше про те, що не в курсі премій Милованова - "Слуга народу"

Прем'єр Гончарук бреше про те, що не в курсі премій Милованова - "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 30034 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заявляючи про те, що не бачив документів по премії міністра економрозвитку Тимофія Милованова, говорить неправду. Таку заяву в своєму телеграм-каналі зробив депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, передає УНН.

"Прем'єр Гончарук каже, що "не бачив документів щодо премії Милованову". Це брехня. Тому що премії міністрам встановлені за розпорядженням самого Гончарука.

При цьому, повинен бути таким "понятійний" рівень премій, щоб добити рівень зарплат до:

- 125 тис. гривень міністр;
- 100 тис. гривень заступник міністра.

Різкий стрибок зарплати Милованова - це приведення до середньої суми попередніх виплат.

271 + 68 + 40 = 378 тис. гривень. Ділимо на 3 і отримуємо шукані 126 тис. гривень", - аргументував нардеп.

Як писав УНН, згідно з інформацією Дубінського, Милованов поетапно наростив собі премію до 1630% і в листопаді може отримати зарплату в розмірі понад чверть мільйона гривень.

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