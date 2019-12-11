Премьер Гончарук врет о том, что не в курсе премий Милованова - "Слуга народа"

“Премьер Гончарук говорит, что „не видел документов по премии Милованову“. Это ложь. Потому что премии министрам установлены по распоряжению самого Гончарука.

При этом, установлен следующий „понятийный“ уровень премий, чтобы добить уровень зарплат до:

— 125 тыс. гривен министр;

— 100 тыс. гривен замминистр.

Резкий скачок зарплаты Милованова — это приведение к средней сумме предыдущих выплат.

271+68+40=378 тыс. гривен. Делим на 3 и получаем искомые 126 тыс. гривен”, — аргументировал нардеп.

Как писал УНН, согласно информации Дубинского, Милованов поэтапно нарастил себе премию до 1630% и в ноябре может получить зарплату в размере более четверти миллиона гривен.