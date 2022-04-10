Прем'єр Фінляндії заявила, що з рф повинні піти всі західні компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що всі західні компанії повинні припинити свою діяльність у росії через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
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За словами Марін, Фінляндія готова запровадити нові санкції проти росії.
Також вона переконана, що зростання цін на електроенергію не стоїть на заваді нових санкцій.
"Люди в Україні гинуть щодня і, ми повинні змусити припинити цю війну. Ми маємо бути готовими поступитися власним комфортом заради цього", - сказала Марін.
Вона наголосила, що росія веде безчесну, жорстоку та нелюдську війну.
Крім цього, Марін зазначила, що промова, яку виголосив Президент України Володимир Зеленський у парламенті Фінляндії, була вражаючою.
Нагадаємо
У Фінляндії готові прийняти ще більше українських біженців.