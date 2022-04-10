Премьер Финляндии заявила, что из рф должны уйти все западные компании

Детали

По словам Марин, Финляндия готова ввести новые санкции против россии.

Также она убеждена, что рост цен на электроэнергию не стоит на пути новых санкций.

"Люди в Украине гибнут каждый день и, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поступиться собственным комфортом ради этого", - сказала Марин.

Она подчеркнула, что россия ведет бесчестную, жестокую и бесчеловечную войну.

Кроме этого, Марин отметила, что речь, которую произнес Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Финляндии, была впечатляющей.

Напомним

В Финляндии готовы принять еще больше украинских беженцев.