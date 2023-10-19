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Прем’єр Британії Ріші Сунак у четвер відвідає Ізраїль

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прем’єр Британії Ріші Сунак у четвер, 19 жовтня, вирушить до Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс британського високопосадовця, передає УНН.

Прем’єр Британії Ріші Сунак у четвер відвідає Ізраїль

Деталі

Після візиту до Ізраїлю він відправиться в інші країни регіону, намагаючись деескалувати ситуацію.

Цитата

«Напад на лікарню Аль-Ахлі має стати переломним моментом для лідерів регіону та світу, щоб об’єднатися та уникнути майбутньої ескалації ситуації», — йдеться у прес-релізі Сунака.

Додамо

Президент США Джо Байден, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, заявив, що США виділять 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

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Контекст

Уночі 18 жовтня органи охорони здоров'я Сектору Гази заявили, що армія Ізраїлю завдала удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що медичний заклад атакувало палестинське угруповання "Ісламський Джихад".

Лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. За даними представників Гази, внаслідок атаки загинули щонайменше 500 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.

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