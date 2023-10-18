Депутат парламенту Ізраїлю заявив, що частина зброї для ХАМАС потрапила з росії

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«Я думаю, ви знаєте, що частина зброї, яка була там, спочатку прибула з росії, я не впевнений, що ви точно знаєте, як вона туди потрапила, навмисно чи ненавмисно, чи через усілякі посередники, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАС «Хезболла» та іранці навчалися в Сирії та Лівані, і очевидно, що між росіянами та іранцями в Сирії існує дуже тісна співпраця», - заявив політик.

Він зазначив, що у відносинах із росією «відбуваються дуже складні речі». За його словами, є неприйнятними деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною. В тому числі рішення росії направити заступника міністра закордонних справ рф на зустріч із лідерами ХАМАС.

Доповнення

Підтвердження співпраці росії з організацією ХАМАС з’являються практично щодня і українська розвідка перевіряє та фіксує кожне з них. Про це у ефірі телемарафону розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.