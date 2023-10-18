Депутат парламента Израиля заявил, что часть оружия для ХАМАС попала из россии

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«Я думаю, вы знаете, что часть оружия, которое было там, сначала прибыло из россии, я не уверен, что вы точно знаете, как оно туда попало, намеренно или непреднамеренно, или через всякие посредники, но мы знаем, что эти террористы ХАМАС «Хезболла» и иранцы учились в Сирии и Ливане, и очевидно, что между русскими и иранцами в Сирии существует очень тесное сотрудничество», - заявил политик.

Он отметил, что в отношениях с россией «происходят очень сложные вещи». По его словам, неприемлемы некоторые заявления российского президента, который сравнивает происходящее в Газе со Второй мировой войной. В том числе решение россии направить заместителя министра иностранных дел рф на встречу с лидерами ХАМАС.

Дополнение

Подтверждение сотрудничества россии с организацией ХАМАС появляются практически ежедневно и украинская разведка проверяет и фиксирует каждое из них. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.