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Депутат парламента Израиля заявил, что часть оружия для ХАМАС попала из россии

Киев • УНН

 • 370371 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Депутат парламента Израиля (Кнессета) Эеев Элькин заявил, что часть оружия, которое было у боевиков из сектора Газа, поступило из россии. Об этом он сообщил в эфире израильского радио 103 FM, пишет УНН.

Депутат парламента Израиля заявил, что часть оружия для ХАМАС попала из россии

Цитата

«Я думаю, вы знаете, что часть оружия, которое было там, сначала прибыло из россии, я не уверен, что вы точно знаете, как оно туда попало, намеренно или непреднамеренно, или через всякие посредники, но мы знаем, что эти террористы ХАМАС «Хезболла» и иранцы учились в Сирии и Ливане, и очевидно, что между русскими и иранцами в Сирии существует очень тесное сотрудничество», - заявил политик.

Он отметил, что в отношениях с россией «происходят очень сложные вещи». По его словам, неприемлемы некоторые заявления российского президента, который сравнивает происходящее в Газе со Второй мировой войной. В том числе решение россии направить заместителя министра иностранных дел рф на встречу с лидерами ХАМАС.

Дополнение

Подтверждение сотрудничества россии с организацией ХАМАС появляются практически ежедневно и украинская разведка проверяет и фиксирует каждое из них. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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