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ГУР збирає дані про можливу співпрацю росії з терористами ХАМАС - Юсов

ГУР збирає дані про можливу співпрацю росії з терористами ХАМАС - Юсов

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Підтвердження співпраці росії з організацією ХАМАС з’являються практично щодня і українська розвідка перевіряє та фіксує кожне з них. Про це у ефірі телемарафону розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

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«Практично щодня з’являються нові підтвердження залученості росії до діяльності ХАМАС. Зокрема, підтверджується інформація про передачу окремих зразків трофейного озброєння. Нещодавно з’явилося чергове відео нападу на Ізраїль, де проміж іншим можна почути російські слова. Аналіз відео підтвердив, що це була саме російська мова. Це додаткове свідчення залучення росії до взаємодії с ХАМАС», - розповів він.

Деталі

Відповідаючи на питання про те, чи фіксуються дані про діяльність росі на Близькому Сході, він повідомив, що Україна проводить збір даних щодо діяльності росії та її можливої співпраці з палестинськими терористами.

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«Збір даних про противника, яким є росія, це компетенція ГУР. Тому така робота ведеться і вона зміцнює нашу обороноздатність і сприяє захисту наших національних інтересів», - сказав Андрій Юсов.

Додатково

Він також сказав, що росія намагається використати ситуацію в Ізраїлі для послаблення міжнародної підтримки України, послабити єдність проукраїнськох коаліції, але їм це не вдасться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф передала терористам ХАМАСу захоплену під час війни в Україні трофейну зброю – ГУР

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