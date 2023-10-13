ГУР збирає дані про можливу співпрацю росії з терористами ХАМАС - Юсов

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«Практично щодня з’являються нові підтвердження залученості росії до діяльності ХАМАС. Зокрема, підтверджується інформація про передачу окремих зразків трофейного озброєння. Нещодавно з’явилося чергове відео нападу на Ізраїль, де проміж іншим можна почути російські слова. Аналіз відео підтвердив, що це була саме російська мова. Це додаткове свідчення залучення росії до взаємодії с ХАМАС», - розповів він.

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Відповідаючи на питання про те, чи фіксуються дані про діяльність росі на Близькому Сході, він повідомив, що Україна проводить збір даних щодо діяльності росії та її можливої співпраці з палестинськими терористами.

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«Збір даних про противника, яким є росія, це компетенція ГУР. Тому така робота ведеться і вона зміцнює нашу обороноздатність і сприяє захисту наших національних інтересів», - сказав Андрій Юсов.

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Він також сказав, що росія намагається використати ситуацію в Ізраїлі для послаблення міжнародної підтримки України, послабити єдність проукраїнськох коаліції, але їм це не вдасться.

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