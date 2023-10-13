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ГУР собирает данные о возможном сотрудничестве россии с террористами ХАМАС - Юсов

ГУР собирает данные о возможном сотрудничестве россии с террористами ХАМАС - Юсов

Киев • УНН

 • 368643 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Подтверждение сотрудничества россии с организацией ХАМАС появляются практически ежедневно и украинская разведка проверяет и фиксирует каждое из них. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Практически ежедневно появляются новые подтверждения вовлеченности россии в деятельность ХАМАС. В частности, подтверждается информация о передаче отдельных образцов трофейного вооружения. Недавно появилось очередное видео нападения на Израиль, где среди прочего можно услышать российские слова. Анализ видео подтвердил, что это была именно русская речь. Это дополнительное свидетельство привлечения россии к взаимодействию с ХАМАС», - рассказал он.

Детали

Отвечая на вопрос о том, фиксируются ли данные о деятельности россии на Ближнем Востоке, он сообщил, что Украина проводит сбор данных о деятельности россии и ее возможном сотрудничестве с палестинскими террористами.

Цитата

«Сбор данных о противнике, которым является россия, это компетенция ГУР. Поэтому такая работа ведется и она укрепляет нашу обороноспособность и способствует защите наших национальных интересов», - сказал Андрей Юсов.

Дополнительно

Он также сказал, что россия пытается использовать ситуацию в Израиле для ослабления международной поддержки Украины, ослабить единство проукраинской коалиции, но им это не удастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф передала террористам ХАМАСа захваченное во время войны в Украине трофейное оружие – ГУР

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