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Премьер Британии Риши Сунак в четверг посетит Израиль

Киев • УНН

 • 259411 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер Британии Риши Сунак в четверг, 19 октября, отправится в Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис британского чиновника, передает УНН.

Премьер Британии Риши Сунак в четверг посетит Израиль

Детали

После визита в Израиль он отправится в другие страны региона, пытаясь деэскалировать ситуацию.

Цитата

«Нападение на больницу Аль-Ахли должно стать переломным моментом для лидеров региона и мира, чтобы объединиться и избежать будущей эскалации ситуации», — говорится в пресс-релизе Сунака.

Добавим

Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле, заявил, что США выделят 100 миллионов долларов гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

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Контекст

Ночью 18 октября органы здравоохранения Сектора Газы заявили, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли сотни человек. В Армии обороны Израиля утверждают, что медицинское учреждение атаковало палестинскую группировку "Исламский Джихад".

Больница Аль-Ахли расположена в центральной части сектора Газа. По данным представителей Газы, в результате атаки погибли по меньшей мере 500 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

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