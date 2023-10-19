Премьер Британии Риши Сунак в четверг посетит Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер Британии Риши Сунак в четверг, 19 октября, отправится в Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис британского чиновника, передает УНН.
Детали
После визита в Израиль он отправится в другие страны региона, пытаясь деэскалировать ситуацию.
Цитата
«Нападение на больницу Аль-Ахли должно стать переломным моментом для лидеров региона и мира, чтобы объединиться и избежать будущей эскалации ситуации», — говорится в пресс-релизе Сунака.
Добавим
Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле, заявил, что США выделят 100 миллионов долларов гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат парламента Израиля заявил, что часть оружия для ХАМАС попала из россии
Контекст
Ночью 18 октября органы здравоохранения Сектора Газы заявили, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли сотни человек. В Армии обороны Израиля утверждают, что медицинское учреждение атаковало палестинскую группировку "Исламский Джихад".
Больница Аль-Ахли расположена в центральной части сектора Газа. По данным представителей Газы, в результате атаки погибли по меньшей мере 500 человек. Еще несколько сотен получили ранения.