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Прем'єр-міністр Бельгії йде у відставку після поразки партії на виборах в ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії йде у відставку після поразки партії на виборах в ЄС

Київ • УНН

 • 28061 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо оголосив про свою відставку після того, як його партія Open Vld зазнала поразки на виборах до Європарламенту.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо оголосив про свою відставку. Про це повідомляє Agenzia Nova, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив про свою відставку після поразки його партії Фламандських лібералів і демократів (Open Vld) на виборах до Європарламенту.

Завтра я піду у відставку з посади прем'єр-міністра

- оголосив Александр Де Кроо.

Згідно з останніми даними, після підрахунку партія Open Vld отримала менше 6 відсотків голосів на федеральних виборах, тоді як переможці - консервативна партія N-VA - 18%.

Але ліберали сильні, ми повернемося

- додав Александр Де Кроо.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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