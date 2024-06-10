Прем'єр-міністр Бельгії йде у відставку після поразки партії на виборах в ЄС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо оголосив про свою відставку після того, як його партія Open Vld зазнала поразки на виборах до Європарламенту.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо оголосив про свою відставку. Про це повідомляє Agenzia Nova, передає УНН.
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Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив про свою відставку після поразки його партії Фламандських лібералів і демократів (Open Vld) на виборах до Європарламенту.
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Згідно з останніми даними, після підрахунку партія Open Vld отримала менше 6 відсотків голосів на федеральних виборах, тоді як переможці - консервативна партія N-VA - 18%.
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