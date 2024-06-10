Премьер-министр Бельгии уходит в отставку после поражения партии на выборах в ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о своей отставке. Об этом сообщает Agenzia Nova, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о своей отставке после поражения его партии фламандских либералов и демократов (Open Vld) на выборах в Европарламент.

Завтра я уйду в отставку с поста премьер-министра - объявил Александр Де Кроо.

Согласно последним данным, после подсчета партия Open Vld получила менее 6 процентов голосов на федеральных выборах, тогда как победители - консервативная партия N-VA - 18%.

Но либералы сильны, мы вернемся - добавил Александр Де Кроо.

Бельгия против использования Украиной их оружия против целей в РФ