Прем'єр Грузії: відкликання українського дипломата пов'язане з пральними машинами

Рішення Глави МЗС України Андрія Сибіги про звільнення тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина пов'язане із закупівлею побутової техніки, вважає прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, пише "Эхо Кавказа", передає УНН.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення глави МЗС України. Кобахідзе стверджує, що "За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо. <...> Йдеться про пральні машини", - сказав прем'єр-міністр.

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