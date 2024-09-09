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Прем'єр Грузії: відкликання українського дипломата пов'язане з пральними машинами

Прем'єр Грузії: відкликання українського дипломата пов'язане з пральними машинами

Київ • УНН

 • 27606 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що відкликання українського дипломата пов'язане із закупівлею побутової техніки. За його словами, це не політичний акт, а реакція на неадекватні дії в умовах війни.

Рішення Глави МЗС України Андрія Сибіги про звільнення тимчасового повіреного у справах України в Грузії  Михайла Харишина пов'язане із закупівлею побутової техніки, вважає прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, пише "Эхо Кавказа", передає УНН

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення глави МЗС України. Кобахідзе стверджує, що "За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо. <...> Йдеться про пральні машини", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо 

 Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відкликав тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина.

Новий голова МЗС Сибіга анонсував кадрові зміни07.09.24, 10:59 • 71713 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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