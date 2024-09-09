Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

Решение Главы МИД Украины Андрея Сибиги об увольнении временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано с закупкой бытовой техники, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет «Эхо Кавказа», передает УНН.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение главы МИД Украины. Кобахидзе утверждает, что «По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, который имеет и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было признано неадекватным в свете продолжающейся войны, и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы располагаем. <...> Речь идет о стиральных машинах», - сказал премьер-министр.

Напомним

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина.

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