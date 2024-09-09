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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

Премьер Грузии: отзыв украинского дипломата связан со стиральными машинами

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 08:20  •  4213 просмотра

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отзыв украинского дипломата связан с закупкой бытовой техники. По его словам, это не политический акт, а реакция на неадекватные действия в условиях войны.

Решение Главы МИД Украины Андрея Сибиги об увольнении временного поверенного в делах Украины в Грузии  Михаила Харишина связано с закупкой бытовой техники, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет «Эхо Кавказа», передает УНН

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение главы МИД Украины. Кобахидзе утверждает, что «По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, который имеет и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было признано неадекватным в свете продолжающейся войны, и это стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы располагаем. <...> Речь идет о стиральных машинах», - сказал премьер-министр.

Напомним 

 Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина.

Новий голова МЗС Сибіга анонсував кадрові зміни7 сентября 2024, 07:59 • 71108 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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