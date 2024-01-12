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28 березня, 18:00 • 144829 перегляди

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Прем'єр Британії Сунак вже прибув до Києва

Прем'єр Британії Сунак вже прибув до Києва

Київ • УНН

 • 30988 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак відвідує Київ, обіцяючи незмінну підтримку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 12 січня, з робочим візитом прибув в Україну.  В соцмережі X він написав, що приїхав з посланням про подальшу підтримку Києва, повідомляє УНН

Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно

- написав Сунак у соцмережі X.

Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в Києві  оголосить про новий пакет допомоги Україні. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках - на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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