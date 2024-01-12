Премьер Британии Сунак уже прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня, 12 января, с рабочим визитом прибыл в Украину. В соцсети X он написал, что приехал с посланием о дальнейшей поддержке Киева, сообщает УНН.

Я нахожусь в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Всем украинцам, Британия с вами - столько, сколько потребуется - написал Сунак в соцсети X.

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве объявит о новом пакете помощи Украине. Британия предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах - на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.