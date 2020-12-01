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Преміальні за ЧС-2019 витратив на квартиру для батьків - захисник "Десни"

Київ • УНН

 • 9961 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Захисник Десни Юхим Конопля дбайливо використав преміальні від УАФ за перемогу збірної України U-20 на чемпіонаті світу. Про це він розповів в інтерв'ю FootballHub, передає УНН.

Футболіст уточнив, що витратив частину грошей на покупку квартири батькам.

"Я відразу всі ці гроші відклав. Зараз ось пограв в УПЛ, "нашкріб" ще якісь гроші. І купив батькам квартиру в Києві. Постійно моталися по зйомних квартирах.

Ситуація в Донецьку змусила переїхати. Мама півтора року жила у Волгограді, потім в Харкові року три, а зараз вже пів року-рік живемо в Києві. Ось і вирішили. Запитав, який їм подобається район. Вони відповіли, що десь на лівому березі, де Русанівська набережна. А мені за великим рахунком нічого і не треба. Я то там, то сям. Ніхто не знає, де я завтра опинюся. Можу взимку за кордон виїхати", - прокоментував Конопля.

Нагадаємо, українські чемпіони світу U-20 отримали від футбольної асоціації рекордні преміальні в розмірі 1 млн дол.

Українські Національні Новини

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