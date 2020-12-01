Премиальные за ЧМ-2019 потратил на квартиру для родителей - защитник “Десны”
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Защитник Десны Ефим Конопля бережно использовал премиальные от УАФ за победу сборной Украины U-20 на чемпионате мира. Об этом он рассказал в интервью FootballHub, передает УНН.
Футболист уточнил, что потратил часть денег на покупку квартиры родителям.
“Я сразу все эти деньги отложил. Сейчас вот поиграл в УПЛ, „наскреб“ еще какие-то деньги. И купил родителям квартиру в Киеве. Постоянно мотались по съемным квартирам.
Ситуация в Донецке заставила переехать. Мама полтора года жила в Волгограде, потом в Харькове года три, а сейчас уже полгода-год живем в Киеве. Вот и решили. Спросил, какой им нравится район. Они ответили, что где-то на левом берегу, где Русановская набережная. А мне по большому счету ничего и не надо. Я то там, то сям. Никто не знает, где я завтра окажусь. Могу зимой за границу выехать”, — прокомментировал Конопля.
Напомним, украинские чемпионы мира U-20 получили от футбольной ассоциации рекордные премиальные в размере 1 млн долл.