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Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив ікони, написані на бронеплитах з передової

Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив ікони, написані на бронеплитах з передової

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив ікони, що написані на бронеплитах, в які під час боїв влучили ворожі кулі, пише УНН з посиланням на сайт ПЦУ.

Цитата

"Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України 23 травня 2023 року звершив у кафедральному Свято-Михайлівському соборі Чин освячення ікон, написаних на плитах від бронежилетів. Після відправи Його Блаженство звернувся до присутніх зі словом, в якому, зокрема, наголосив на необхідності твердої і непохитної віри у Божу допомогу й перемогу правди, задля наближення нашої власної перемоги над російським агресором. Також Митрополит Епіфаній подякував усім, хто докладає зусиль, щоб надихати інших допомагати Україні у цей непростий час", - йдеться на сайті ПЦУ.

Деталі

Освячені сьогодні ікони, об’єднані в цикл «Духовна звитяга», були створені українськими митцями в рамках проєкту «АртАрмор». Священні зображення написані на бронеплитах від бронежилетів, які «відпрацювали» на війні, були пошкоджені, але стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам, повідомляє пресслужба ПЦУ.

Планується, що ікони на бронеплитах будуть презентовані представникам країн-партнерів, як подяка за допомогу Україні у протидії російській агресії.

Доповнення

«АртАрмор» - це мистецький проект , ініціатором та організатором якого став волонтерський рух "Ukraine for Heroes". Справжні "відпрацьовані" бронеплити від бронежилетів, які побували в бою, зупинили ворожі кулі волонетри відшукали за допомогою за допомогою Генерального штабу ЗСУ та особисто Валерія Залужного, Міністерства оборони України та особисто Олексія Резнікова.

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