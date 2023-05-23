Предстоятель ПЦУ Епифаний освятил иконы, написанные на бронеплитах с передовой

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"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины 23 мая 2023 года совершил в кафедральном Свято-Михайловском соборе Чин освящения икон, написанных на плитах от бронежилетов. После службы Его Блаженство обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности, отметил необходимость твердой и непоколебимой веры в Божью помощь и победу правды, для приближения нашей собственной победы над российским агрессором. Также Митрополит Епифаний поблагодарил всех, кто прилагает усилия, чтобы вдохновлять других помогать Украине в это непростое время", - говорится на сайте ПЦУ.

Освященные сегодня иконы, объединенные в цикл «Духовная победа», были созданы украинскими художниками в рамках проекта «АртАрмор». Священные изображения написаны на бронеплитах от бронежилетов, которые «отработали» на войне, были повреждены, но сдержали вражеские пули и сохранили жизнь украинским защитникам, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Планируется, что иконы на бронеплитах будут презентованы представителям стран-партнеров, как благодарность за помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Дополнение

«АртАрмор» - это художественный проект , инициатором и организатором которого стало волонтерское движение "Ukraine for Heroes". Настоящие "отработанные" бронеплиты от бронежилетов, которые побывали в бою, остановили вражеские пули волонтеры отыскали с помощью с помощью Генерального штаба ВСУ и лично Валерия Залужного, Министерства обороны Украины и лично Алексея Резникова.

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