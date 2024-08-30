Представництво Президента розповіло, скільки людей зникло від початку окупації Криму

Наразі не встановлена точна кількість людей, зниклих від початку окупації у Криму, однак, можна казати про близько 60 осіб, повідомило представництво Президента України в АР Крим 30 серпня, у Міжнародний день пам’яті зниклих безвісти, передає УНН.

З моменту початку війни у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році практика насильницьких зникнень стала однією з розповсюджених методів залякування громадян на тимчасово окупованих територіях України. Наразі не встановлена точна кількість людей, зниклих від початку окупації у Криму, однак, ми можемо казати про близько 60 осіб - йдеться у повідомленні представництва Президента.

Як повідомляється, найбільша хвиля зникнень відбувалася у перший місяць окупації Криму, тоді було зафіксовано біля таких 20 випадків.

Ці зникнення підпадають під визначення воєнного злочину та злочину проти людяності, і є частиною систематичних нападів на проукраїнських активістів, зокрема кримських татар або їхніх родичів. У представництві Президента зазначили, що окупаційні "правоохоронні органи" не провели ефективного розслідування жодної зі справ насильницьких зникнень.

Доповнення

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14 тисяч людей вважаються зниклими безвісти внаслідок російської агресії. Верифіковано, що майже 1700 цивільних перебувають у місцях несвободи рф.

Довідково

Сьогодні, 30 серпня, – Міжнародний день пам’яті зниклих безвісти. Започаткували дату з ініціативи неурядової організації FEDEFAM, з метою привернення уваги до тяжкого становища таємно ув’язнених і зниклих безвісти в багатьох країнах Латинської Америки та жорстокого поводження з ними.