Представительство Президента рассказало, сколько людей исчезло с начала оккупации Крыма

Пока не установлено точное количество людей, пропавших с начала оккупации в Крыму, однако, можно говорить об около 60 человек, сообщило представительство Президента Украины в АР Крым 30 августа, в Международный день памяти пропавших без вести, передает УНН.

С момента начала войны в 2014 году и особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году практика насильственных исчезновений стала одним из распространенных методов запугивания граждан на временно оккупированных территориях Украины. Пока не установлено точное количество людей, пропавших с начала оккупации в Крыму, однако, мы можем говорить об около 60 человек - говорится в сообщении представительства Президента.

Как сообщается, наибольшая волна исчезновений происходила в первый месяц оккупации Крыма, тогда было зафиксировано около таких 20 случаев.

Эти исчезновения подпадают под определение военного преступления и преступления против человечности, и являются частью систематических нападений на проукраинских активистов, в частности крымских татар или их родственников. В представительстве Президента отметили, что оккупационные «правоохранительные органы» не провели эффективного расследования ни одного из дел насильственных исчезновений.

Дополнение

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что более 14 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате российской агрессии. Верифицировано, что почти 1700 гражданских находятся в местах несвободы рф.

Справочно

Сегодня, 30 августа, - Международный день памяти пропавших без вести. Ввели дату по инициативе неправительственной организации FEDEFAM, с целью привлечения внимания к тяжелому положению тайно заключенных и пропавших без вести во многих странах Латинской Америки и жестокого обращения с ними.