Понад 14 тисяч людей вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії рф - Омбудсман

Зниклими безвісти внаслідок російської агресії наразі вважаються понад 14 тисяч людей. Також верифіковано, що майже 1700 цивільних перебувають в місцях несвободи рф. Про це повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

В Україні ще з 2014 року росія незаконно викрадає та ув'язнює наших цивільних громадян. Вони піддаються тортурам, сексуальному насильству. Їхні рідні не мають жодної інформації про них. Наразі понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії росії. Також верифіковано, що в місцях несвободи рф перебувають майже 1700 цивільних