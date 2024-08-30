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Понад 14 тисяч людей вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії рф - Омбудсман

Понад 14 тисяч людей вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії рф - Омбудсман

Київ • УНН

 • 17774 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що понад 14 тисяч людей вважаються зниклими безвісти внаслідок російської агресії. Верифіковано, що майже 1700 цивільних перебувають у місцях несвободи рф.

Зниклими безвісти внаслідок російської агресії наразі вважаються понад 14 тисяч людей. Також верифіковано, що майже 1700 цивільних перебувають в місцях несвободи рф. Про це повідомив Уповноважений ВР України з прав людини  Дмитро Лубінець, передає УНН

В Україні ще з 2014 року росія незаконно викрадає та ув'язнює наших цивільних громадян. Вони піддаються тортурам, сексуальному насильству. Їхні рідні не мають жодної інформації про них. Наразі понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії росії. Також верифіковано, що в місцях несвободи рф перебувають майже 1700 цивільних

- написав Лубінець у Telegram.

Омбудсман вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на викрадення росіянами цивільних людей та закликав до дієвих кроків.

Україна готує до осінньої сесії ПАРЄ резолюцію щодо повернення незаконно утримуваних росією28.08.24, 15:35 • 21116 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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