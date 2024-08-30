Более 14 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате агрессии рф - Омбудсман

Пропавшими без вести в результате российской агрессии сейчас считаются более 14 тысяч человек. Также верифицировано, что почти 1700 гражданских находятся в местах несвободы рф. Об этом сообщил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

В Украине еще с 2014 года россия незаконно похищает и заключает в тюрьму наших гражданских граждан. Они подвергаются пыткам, сексуальному насилию. Их родные не имеют никакой информации о них. Сейчас более 14 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате агрессии России. Также верифицировано, что в местах несвободы рф находятся почти 1700 гражданских - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсман в очередной раз обратил внимание международного сообщества на похищение россиянами гражданских людей и призвал к действенным шагам.

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