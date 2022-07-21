Представниця племені перемогла на президентських виборах в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Драупаді Мурму було обрано президентом країни у четвер за підтримки правлячої партії, що зробило її першим представником племінної меншини, який обійняв цю посаду. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Мурму, вихідець із племені сантхал, здобула перемогу, але цей пост значною мірою носить церемоніальний характер, і очікується, її обрання не матиме суттєвого практичного значення для племінної громади.
Мурму стане другою жінкою-президентом країни після Пратібхі Патіл, яка обіймала цю посаду протягом п'яти років з 2007 року, і змінить Рам Натх Ковінд, другого президента із громади далітів, нижчої кастової системи індуїзму.
Обрана президент народилася у районі Маюрбхандж у східному штаті Одіша. Свою кар'єру вона почала як шкільна вчителька, перш ніж зайнятися політикою. Вона займала міністерські посади в уряді штату та була губернатором сусіднього штату Джаркханд.
Перемога Мурму вважалася "неминучою" через підтримку правлячої БДП та її союзників у парламенті та зборах штатів.
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Прем'єр-міністр і кабінет міністрів мають виконавчу владу в Індії, хоча глава держави може відправити на повторний розгляд кілька парламентських законопроектів, а також допомагає у процесі формування уряду.