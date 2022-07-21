Представительница племени победила на президентских выборах в Индии

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Драупади Мурму было избрано президентом страны в четверг при поддержке правящей партии, что сделало ее первым представителем племенного меньшинства, который занял этот пост. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Мурму, выходец из племени сантхал, одержала победу, но этот пост в значительной степени носит церемониальный характер, и ожидается, что ее избрание не будет иметь существенного практического значения для племенной общины.

Мурму станет второй женщиной-президентом страны после Пратибхи Патил, занимавшей этот пост в течение пяти лет с 2007 года, и сменит Рам Натх Ковинд, второго президента из общины далитов, низшей кастовой системы индуизма.

Избранный президент родилась в районе Маюрбхандж в восточном штате Одиша. Свою карьеру она начала как школьная учительница, прежде чем заняться политикой. Она занимала министерские должности в правительстве штата и была губернатором соседнего штата Джаркханд.

Победа Мурма считалась "неизбежной" из-за поддержки правящей БДП и ее союзников в парламенте и собрании штатов.

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Добавим

Премьер-министр и кабинет министров обладают исполнительной властью в Индии, хотя глава государства может отправить на повторное рассмотрение несколько парламентских законопроектов, а также помогает в процессе формирования правительства.

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