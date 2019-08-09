Представники “Слуги народу” потраплять до уряду - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Представники партії “Слуга Народу” підуть працювати до нового українського уряду. Про це сказав очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков на пресконференції після засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, наші колеги підуть працювати до уряду. Якщо ми говоримо про посади в міністерствах, то, мабуть, буде логічно, якщо це ви почуєте від прем’єр-міністра, тому що саме він пропонує ці кандидатури на вищезазначені посади”, — сказав він.
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Раніше Разумков заявив, що в новій коаліції очікується щонайменше 254 народні депутати.