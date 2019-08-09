Представники “Слуги народу” потраплять до уряду - Разумков

“Я думаю, наші колеги підуть працювати до уряду. Якщо ми говоримо про посади в міністерствах, то, мабуть, буде логічно, якщо це ви почуєте від прем’єр-міністра, тому що саме він пропонує ці кандидатури на вищезазначені посади”, — сказав він.

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Раніше Разумков заявив, що в новій коаліції очікується щонайменше 254 народні депутати.