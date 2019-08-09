Представители "Слуги народа" попадут в правительство - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Представители партии "Слуга народа" пойдут работать в новое украинское правительство. Об этом сказал глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, наши коллеги пойдут работать в правительство. Если мы говорим о должности в министерствах, то, наверное, будет логично, если это вы услышите от премьер-министра, так как именно он предлагает эти кандидатуры на вышеуказанные должности", - сказал он.
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Ранее Разумков заявил, что в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутата.