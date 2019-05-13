Представники релігійних громад закликали до миру на Донбасі

"Я звертаюся зі словом любові і заради Бога прошу тих людей, від яких це залежить, - припинити розмовляти один з одним за допомогою гармат, знарядь, автоматів... Ми віримо, що зможемо, як усі цивілізовані люди, сісти за стіл переговорів і зможемо вирішити всі питання і конфлікти за допомогою мудрості", - заявив глава УПЦ МП Онуфрій.

Його слова підтримали рабини і муфтії України, глава УГКЦ Святослав, патріарх Філарет, які нагадали про милосердя, любов до ближнього і вміння почути один одного і пробачити. Вони закликали до мирного діалогу заради об'єднання країни і народу.

Священослужителі запевнили, що моляться про благополуччя всіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів і території проживання.

"Давайте залишимо позаду всі чвари. Ми - єдиний український народ", - додав муфтій Саїд Ісмагілов.

При цьому в прес-службі уточнили, що відеозвернення було записано по результату зустрічей з релігійними лідерами і стало посланням миру для жителів Криму і Донбасу.

Нагадаємо, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Головою УПЦ МП митрополитом Онуфрієм.

Після цього, на початку травня, він зустрівся з муфтіями і мусульманськими релігійними діячами.