Представители религиозных общин призвали к миру на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Представители религиозных общин Украины призвали к прекращению кровопролития и к установлению мира на Донбассе. Соответствующее видео распространила пресс-служба избранного президентом Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
"Я обращаюсь со словом любви и ради Бога прошу тех людей, от которых это зависит, - прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов… Мы верим, что сможем, как все цивилизованные люди, сесть за стол переговоров и сможем решить все вопросы и конфликты с помощью мудрости", – заявил глава УПЦ МП Онуфрий.
Его слова поддержали раввины и муфтии Украины, глава УГКЦ Святослав, патриарх Филарет, которые напомнили о милосердии, любви к ближнему и умению услышать друг друга и простить. Они призвали к мирному диалогу ради объединения страны и народа.
Священослужители заверили, что молятся о благополучии всех украинцев, независимо от их политических взглядов и территории проживания.
"Давайте оставим позади все распри. Мы – единый украинский народ", - добавил муфтий Саид Исмагилов.
При этом в пресс-службе уточнили, что видеообращение было записано по результату встреч с религиозными лидерами и стало посланием мира для жителей Крыма и Донбасса.
Напомним, 30 апреля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием.
После этого, в начале мая, он встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями.