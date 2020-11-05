Представник уряду у ВР означив терміни ухвалення Бюджету-2021

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Проект Державного бюджету на 2021 рік, призначений до розгляду у Верховній Раді 5 листопада, потрібно проголосувати за основу, а протягом місяця працювати над тим, щоб ухвалити його в цілому. Про це написав у своєму Telegram-каналі вранці 5 листопада представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан, передає УНН.

"Переконаний, що проект бюджету на 2021-й рік потрібно проголосувати за основу, а протягом місяця працювати над тим, щоб ухвалити його в цілому. Головна вимога - реалістичність доходів та витрат. Це важливо ще й тому, що дасть можливість підготувати якісні бюджети на місцевому рівні", - написав Мокан.

У відеокоментарі, доданому до повідомлення, Мокан зауважив, що має бути розуміння, що "якщо ми хочемо протягом листопада ухвалити бюджет в цілому і до 1 грудня не тільки виконати норму Бюджетного кодексу по календарю, але й дати можливість і місцевим органам влади сформувати місцеві бюджети на основі державного – це ж теж великий пласт роботи, і після місцевих виборів сформовані нові ОТГ, нові громади, нова місцева влада, і треба час також, щоб до нового року, щоб ухвалити бюджети свої".

"Відповідно, навантаження в цьому плані величезне, бо ми розуміємо, що за основу він проголосований, але протягом місяця треба буде його серйозно ще погоджувати, доопрацьовувати, щоб він був ухвалений в цілому", - сказав представник уряду у парламенті у відеокоментарі.

Нагадаємо, Верховна Рада України планує розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

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