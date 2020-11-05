Представитель правительства в ВР обозначил сроки принятия Бюджета-2021

"Убежден, что проект бюджета на 2021-й год нужно проголосовать за основу, а в течение месяца работать над тем, чтобы принять его в целом. Главное требование - реалистичность доходов и расходов. Это важно еще и потому, что позволит подготовить качественные бюджеты на местном уровне", - написал Мокан.

В видеокомментарии, прилагаемом к сообщению, Мокан отметил, что должно быть понимание, что "если мы хотим в течение ноября принять бюджет в целом и к 1 декабря не только выполнить норму Бюджетного кодекса по календарю, но и дать возможность и местным органам власти сформировать местные бюджеты на основе государственного - это ведь тоже большой пласт работы, и после местных выборов сформированы новые ОТО, новые общины, новая местная власть, и надо время также, чтобы до нового года, чтобы принять бюджеты свои".

"Соответственно, нагрузка в этом плане огромная, потому что мы понимаем, что за основу он проголосован, но в течение месяца надо будет его серьезно еще согласовать, дорабатывать, чтобы он был принят в целом", - сказал представитель правительства в парламенте в видеокомментарии.

Напомним, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год, а также сопутствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.