Представник США в ОБСЄ закликала Росію розблокувати Керченську протоку

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"Останніми тижнями Росія мобілізувала велику кількість своїх сил вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму, весь час висуваючи смішні звинувачення в тому, що Україна відповідальна за ескалацію напруженості", - заявила Острієн під час свого виступу у Відні.

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Острієн також закликала Росію припинити дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Ми закликаємо Росію утриматися від будь-яких подальших ескалаційних дій та негайно вжити необхідних заходів для деескалації напруженості в регіоні, в тому числі шляхом скасування своїх дій щодо блокування певних суден у частинах Чорного моря, шляхом повторного прийняття режиму припинення вогню на Донбасі, і припинивши всю свою дестабілізуючу діяльність в Україні", - додала вона.

Контекст

Росія з суботи, 24 квітня, заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Обмеження триватимуть до 31 жовтня. Про закриття цих ділянок акваторії Чорного моря з 24 квітня міноборони РФ оголосило ще 16 квітня.

Такі дії Москви стурбували Вашингтон. У Пентагоні цей крок російської влади назвали спробою дестабілізації ситуації в Україні.

Євросоюз також закликав Росію переглянути рішення щодо закриття частини акваторії Чорного моря в районі Криму й обмеження доступу в повітряний простір.

Свій протест через кроки Росії висловило ще 15 квітня міністерство закордонних справ України.

"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - заявило МЗС України.