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Представитель США в ОБСЕ призвала Россию разблокировать Керченский пролив

Представитель США в ОБСЕ призвала Россию разблокировать Керченский пролив

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Миссия США в ОБСЕ призвали Россию разблокировать Керченский пролив и прекратить эскалацию войны в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя США в ОБСЕ Кортни Остриен.

Цитата

"В последние недели Россия мобилизовала большое количество своих сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму, все время выдвигая смешные обвинения в том, что Украина ответственна за эскалацию напряженности", - заявила Остриен во время своего выступления в Вене.

Детали

Остриен также призвала Россию прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Мы призываем Россию воздержаться от любых дальнейших ескалационных действий и немедленно принять необходимые меры для деэскалации напряженности в регионе, в том числе путем отмены своих действий по блокированию определенных судов в частях Черного моря, путем повторного принятия режима прекращения огня на Донбассе, и прекратив всю свою дестабилизирующую деятельность в Украине", - добавила она.

Контекст

Россия с субботы, 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения продлятся до 31 октября. О закрытии этих участков акватории Черного моря с 24 апреля Минобороны РФ объявило еще 16 апреля.

Такие действия Москвы обеспокоили Вашингтон. В Пентагоне этот шаг российской власти назвали попыткой дестабилизации ситуации в Украине.
Евросоюз также призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничения доступа в воздушное пространство.

Свой протест из-за шагов России выразило еще 15 апреля министерство иностранных дел Украины.

"Такие действия Российской Федерации является очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - заявил МИД Украины.

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