РФ вважає, що в ОБСЄ є "фантазери" щодо анексованого Криму і вона буде їх "приземляти"

Як розповів Лукашевич, українська тематика не зникає з поля уваги ОБСЄ вже сьомий рік. Він нагадав, що в контексті “цієї кризи” на всій території України була розміщена Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, а “не тільки на сході країни”.

“Західні колеги завжди звертають увагу, що на всій території (України), включно з Кримом. Ми чітко кожен раз даємо зрозуміти: дорогі друзі, руками не чіпати, це (Крим) не ваше (як вважають в РФ — ред.). Це вже давно суб’єкт Російської Федерації — Крим і місто федерального значення Севастополь (виправдовуючи нібито „референдум“ в 2014 році — ред.). Ще не дуже доходить, але будемо далі „приземляти“ фантазерів з їх планами, щоб СММ працювала на кримському напрямку”, — сказав російський постпред.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ назвало резолюцію ООН про мілітаризацію анексованого Криму — “агітаційною фальшивкою”. Також Кремль заявив, що Крим є нібито “суверенною територією Росії, і країна, керуючись нормами міжнародного права, має право робити там все необхідне для забезпечення своєї безпеки”.