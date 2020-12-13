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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69516 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91973 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114426 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149595 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198177 просмотра

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РФ считает, что в ОБСЕ есть "фантазеры" касательно аннексированного Крыма и она будет их "приземлять"

РФ считает, что в ОБСЕ есть "фантазеры" касательно аннексированного Крыма и она будет их "приземлять"

Киев  •  УНН

 • 30485 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российская сторона будет “приземлять фантазеров”, которые высказывают планы о работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в аннексированном Москвой Крыму. Об этом сообщил в интервью корреспонденту федерального агентства ТАСС постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет УНН.

Как рассказал Лукашевич, украинская тематика не уходит из поля внимания ОБСЕ уже седьмой год. Он напомнил, что в контексте “этого кризиса” на всей территории Украины была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а “не только на востоке страны”.

“Западные коллеги всегда обращают внимание, что на всей территории (Украины), включая Крым. Мы четко каждый раз даем понять: дорогие друзья, руками не трогать, это (Крым) не ваше (как считают в РФ — ред.). Это уже давно субъект Российской Федерации — Крым и город федерального значения Севастополь (оправдывая якобы „референдум“ в 2014 году — ред.). Пока не очень доходит, но будем дальше „приземлять“ фантазеров с их планами, чтобы СММ работала на крымском направлении”, — сказал российский постпред.

Напомним, ранее МИД РФ назвал резолюцию ООН о милитаризации аннексированного Крыма — “агитационной фальшивкой”. Также Кремль заявил, что Крым является якобы “суверенной территорией России, и страна, руководствуясь нормами международного права, вправе делать там все необходимое для обеспечения своей безопасности”.

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