Представник "Інтера" прокоментував можливий трансфер Мессі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Генеральний директор міланського "Інтера" Джузеппе Маротта спростував інформацію про можливий трансфер в клуб нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".
Маротта дав зрозуміти, що було б "нешанобливо" говорити про перехід аргентинця в італійський клуб, і що це лише "фантазії".
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"Будемо реалістами: це щось з розряду утопії. Ніхто б не відмовився отримати Ліонеля в свій склад, але було б неповагою жити подібними фантазіями. Нам потрібно повернутися до реальності і прогресувати. Мессі - відмінний гравець, але він грає за "Барселону", ідеальну для нього команду. Думаю, там він і завершить свою кар'єру", - наголосив генеральний директор "Інтера".
Нагадаємо, що "Інтер" обіграв "Аталанту" та виборов срібний комплект медалей Серії А.