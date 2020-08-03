Представник "Інтера" прокоментував можливий трансфер Мессі

Маротта дав зрозуміти, що було б "нешанобливо" говорити про перехід аргентинця в італійський клуб, і що це лише "фантазії".

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"Будемо реалістами: це щось з розряду утопії. Ніхто б не відмовився отримати Ліонеля в свій склад, але було б неповагою жити подібними фантазіями. Нам потрібно повернутися до реальності і прогресувати. Мессі - відмінний гравець, але він грає за "Барселону", ідеальну для нього команду. Думаю, там він і завершить свою кар'єру", - наголосив генеральний директор "Інтера".

Нагадаємо, що "Інтер" обіграв "Аталанту" та виборов срібний комплект медалей Серії А.