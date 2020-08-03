Представитель "Интера" прокомментировал возможный трансфер Месси
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта опроверг информацию о возможном трансфере в клуб нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
Маротта дал понять, что было бы "неуважительно" говорить о переходе аргентинца в итальянский клуб, и это лишь "фантазии".
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"Будем реалистами: это что-то из разряда утопии. Никто бы не отказался получить Лионеля в свой состав, но было бы неуважением жить подобными фантазиями. Нам нужно вернуться к реальности и прогрессировать. Месси - отличный игрок, но он играет за "Барселону", идеальную для него команду. Думаю, там он и завершит свою карьеру", - подчеркнул генеральный директор "Интера".
Напомним, что "Интер" обыграл "Аталанту" и завоевал серебряный комплект медалей Серии А.