Представитель "Интера" прокомментировал возможный трансфер Месси

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 84072 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105949 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110840 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139846 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112811 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134817 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102756 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104938 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Представитель "Интера" прокомментировал возможный трансфер Месси

Представитель "Интера" прокомментировал возможный трансфер Месси

Киев  •  УНН

 • 10503 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта опроверг информацию о возможном трансфере в клуб нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Маротта дал понять, что было бы "неуважительно" говорить о переходе аргентинца в итальянский клуб, и это лишь "фантазии".

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"Будем реалистами: это что-то из разряда утопии. Никто бы не отказался получить Лионеля в свой состав, но было бы неуважением жить подобными фантазиями. Нам нужно вернуться к реальности и прогрессировать. Месси - отличный игрок, но он играет за "Барселону", идеальную для него команду. Думаю, там он и завершит свою карьеру", - подчеркнул генеральный директор "Интера".

Напомним, что "Интер" обыграл "Аталанту" и завоевал серебряный комплект медалей Серии А.

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