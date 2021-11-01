Правозахисні організації домагаються від Німеччини розслідування щодо співробітників білоруських спецслужб

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Скаргу було подано Генеральному прокурору Німеччини Всесвітньою організацією проти тортур (OMCT) та Європейським центром конституційних прав та прав людини (ECCHR) у Берліні.

У спільній заяві групи згадали про злочини, у тому числі масові затримання, тортури, зникнення, сексуальне насильство та політичне переслідування, вчинені білоруськими органами безпеки з серпня 2020 року.

"Є явні докази того, що тортури застосовувалися навмисно і мали широко поширений і систематичний характер, що призвело до порога злочинів проти людяності", - йдеться у заяві генерального секретаря OMCT Джеральда Стаброка.

OMCT не назвала імена обвинувачених.

Групи активістів заявили, що вони подали позов у ​​Німеччині через її принцип універсальної юрисдикції, що дозволяє її судам переслідувати в судовому порядку злочини проти людяності, скоєні будь-де.

Європейський центр конституційних прав та прав людини заявив, що очікує, що Федеральний прокурор Німеччини порушить попереднє розслідування щодо обвинувачених, оскільки в самій Білорусі не було розслідування з цього приводу.

Аналогічні скарги, були подані ECCHR на підозрюваних співробітників служб безпеки президента Башара Асада, що завершилися видачею ордерів на арешт і початком судових процесів щодо тортур сирійською державою.

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