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Правозахисні організації домагаються від Німеччини розслідування щодо співробітників білоруських спецслужб

Київ • УНН

 • 9075 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Шістьох співробітників білоруських органів безпеки було звинувачено у скоєнні злочинів проти людяності у кримінальному позові, поданому в Німеччині правозахисними організаціями у понеділок. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Правозахисні організації домагаються від Німеччини розслідування щодо співробітників білоруських спецслужб

Деталі

Скаргу було подано Генеральному прокурору Німеччини Всесвітньою організацією проти тортур (OMCT) та Європейським центром конституційних прав та прав людини (ECCHR) у Берліні.

У спільній заяві групи згадали про злочини, у тому числі масові затримання, тортури, зникнення, сексуальне насильство та політичне переслідування, вчинені білоруськими органами безпеки з серпня 2020 року.

"Є явні докази того, що тортури застосовувалися навмисно і мали широко поширений і систематичний характер, що призвело до порога злочинів проти людяності", - йдеться у заяві генерального секретаря OMCT Джеральда Стаброка.

OMCT не назвала імена обвинувачених.

Групи активістів заявили, що вони подали позов у ​​Німеччині через її принцип універсальної юрисдикції, що дозволяє її судам переслідувати в судовому порядку злочини проти людяності, скоєні будь-де.

Європейський центр конституційних прав та прав людини заявив, що очікує, що Федеральний прокурор Німеччини порушить попереднє розслідування щодо обвинувачених, оскільки в самій Білорусі не було розслідування з цього приводу.

Аналогічні скарги, були подані ECCHR на підозрюваних співробітників служб безпеки президента Башара Асада, що завершилися видачею ордерів на арешт і початком судових процесів щодо тортур сирійською державою.

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