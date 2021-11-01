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Правозащитные организации добиваются от Германии расследования в отношении сотрудников белорусских спецслужб

Киев • УНН

 • 9075 просмотра

Киев. 1 ноября. УНН. Шесть сотрудников белорусских органов безопасности были обвинены в совершении преступлений против человечности в уголовном иске, поданном в Германии правозащитными организациями в понедельник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Правозащитные организации добиваются от Германии расследования в отношении сотрудников белорусских спецслужб

Детали

Жалоба была подана Генеральному прокурору Германии Всемирной организацией против пыток (OMCT) и Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR) в Берлине.

В совместном заявлении группы упомянули о преступлениях, в том числе массовых задержаниях, пытках, исчезновениях, сексуальном насилии и политическом преследовании, совершенных белорусскими органами безопасности с августа 2020 года.

"Есть явные доказательства того, что пытки применялись намеренно и имели широко распространенный и систематический характер, что привело к порогу преступлений против человечности", - говорится в заявлении генерального секретаря OMCT Джеральда Стаброка.

OMCT не назвала имена обвиняемых.

Группы активистов заявили, что они подали иск в Германии через ее принцип универсальной юрисдикции, который позволяет судам преследовать в судебном порядке преступления против человечности, совершенные в любом месте.

Европейский центр конституционных прав и прав человека заявил, что ожидает, что Федеральный прокурор Германии нарушит предварительное расследование в отношении обвиняемых, поскольку в самой Беларуси не было расследования по этому поводу.

Аналогичные жалобы, были поданны ECCHR на подозреваемых сотрудников служб безопасности президента Башара Асада, что завершились выдачей ордеров на арест и началом судебных процессов в отношении пыток сирийским государством.

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