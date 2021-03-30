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ЗМІ: викритого СБУ агента білоруської розвідки звільнили від відповідальності

ЗМІ: викритого СБУ агента білоруської розвідки звільнили від відповідальності

Київ • УНН

 • 14249 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. З’явилися подробиці затримання нібито білоруського шпигуна в Україні. Чоловік був звільнений від кримінальної відповідальності, повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на рішення суду і матеріали кримінальної справи, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що громадянин Білорусі працював заступником директора МК Гранд Плюс — компанії, зареєстрованої в місті Дніпро. Згідно з матеріалами кримінальної справи, в липні 2019 року чоловік дав згоду на співпрацю зі співробітником Управління Комітету державної безпеки Білорусі по Брестській області. Затриманий назвав слідчого ім’я “вербувальника”, повідомляють журналісти. За словами затриманого, він зобов’язався створити “розвідувальну мережу” для збору і передачі відомостей, що становлять державну таємницю в Україні.

У січні 2020 року затриманий, в свою чергу, намагався завербувати офіцера Луцького прикордонного загону, у якого є інформація, цікава білоруському КДБ.

За даними з матеріалів кримінальної справи, в першу чергу білоруського “вербувальника” цікавила інформація про співробітників правоохоронних органів і Державної прикордонної служби України, а також про організацію цих служб, використання спецтехніки для затримання порушників кордону і бойові можливості підрозділів. Офіцер Луцького прикордонного загону повинен був передати цю інформацію представнику КДБ Білорусі в Брестській області під час особистих зустрічей на території Білорусі в заздалегідь обумовлених місцях.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, громадянин Білорусі добровільно припинив “незаконну діяльність” і повідомив про своє вербування в Службу безпеки України до того, як його запідозрили в злочині. Він передав всі матеріали співробітникам СБУ.

З огляду на всі ці обставини, суд звільнив громадянина Білорусі від кримінальної відповідальності і повернув йому мобільні телефони, пише “Радіо Свобода”.

У рішенні суду про звільнення білоруса від кримінальної відповідальності нічого не говориться про те, що від нього вимагалося організувати канали транспортування зброї і предметів подвійного призначення через держкордон, повідомляє СБУ.

Що було раніше

Служба безпеки України минулого тижня заявила, що контррозвідка викрила і припинила шпигунську діяльність агента білоруського КДБ у Волинській області.

За даними СБУ, задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання зі збору актуальної інформації про:

  • ситуації в прикордонні;
  • стані захищеності державного кордону України;
  • порядку його охорони;
  • технічне оснащення, кількості задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
  • характеризуючі і компрометуючі дані на прикордонників та митників та ін.

“Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь”, — заявили в спецслужбі.

Повідомлялося, що громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

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