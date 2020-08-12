ПЦУ запросили до міжнародної платформи зі звільнення українських політв’язнів з РФ

"Сторони обговорили нагальні проблеми, з якими Кримська єпархія ПЦУ та українська релігійна громада стикаються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Еміне Джапарова та митрополит Климент приділили особливу увагу утискам ПЦУ та української православної громади з боку російської окупаційної адміністрації. Владика докладно поінформував про планомірне та методичне витіснення громади з окупованого півострова. Він повідомив, що окупаційна адміністрація переслідує його особисто та відбирає майно громади, паралізуючи діяльність церкви. Співрозмовники засудили ці незаконні кроки держави-окупанта, спрямовані на фактичне витіснення з Криму української ідентичності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за підсумками зустрічі, "сторони напрацювали спільний план дій задля підтримки ПЦУ як осередка українськості в окупованому Криму", який включає, зокрема, "інформування світової спільноти про факти переслідування ПЦУ, спонукання міжнародних партнерів до дій на захист релігійних свобод на окупованому півострові".

"Еміне Джапарова та Владика Климент приділили особливу увагу необхідності підтримки та звільнення політичних в’язнів, обговорили взаємодію Міністерства закордонних справ та Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, яку очолює митрополит Климент. Вони домовилися про приєднання Православної місії до ініційованої міністром закордонних справ Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів", – повідомили у МЗС.

Як повідомляв УНН, МЗС засудило системні переслідування релігійних спільнот в окупованому Криму.