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Правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію про можливий підкуп суддів ВС по справі агента фсб Шепелева - експерт

Правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію про можливий підкуп суддів ВС по справі агента фсб Шепелева - експерт

Київ • УНН

 • 143705 перегляди

Правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію про можливий підкуп суддів ВС по справі агента фсб Шепелева, вважає експерт

Правоохоронні органи зобов'язані перевірити інформацію щодо можливого підкупу суддів Верховного Суду, які розглядали касацію на вирок у справі про втечу з-під варти колишнього нардепа-агента фсб, обвинуваченого у серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева, викладену у ЗМІ. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

У ЗМІ зʼявилася інформація про можливий підкуп суддів Верховного Суду В’ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець, які розглядали касацію на вирок Шепелеву й змінили його на користь ексдепутата, чим майже відпустили його на свободу. До цього нібито причетний нардеп від забороненої "Опозиційної платформи За життя" Григорій Мамка.

"Зобов’язані. Будь-яка інформація, яка стосується порушення закону, навіть якщо вона є анонімною, а тим більше якщо вона оприлюднена офіційним виданням – вона обов’язково підлягає перевірці, це прописано в законі про правоохоронну діяльність, карному (кримінальному – ред.) кодексі – в усіх законах це чітко прописано. Але у нас часто таким обов’язком правоохоронні органи нехтують, а під час війни і тим паче", - зазначив Кочетков, відповідаючи за запитання про те, чи повинні правоохоронні органи перевірити інформацію, викладену у ЗМІ, про можливий підкуп суддів ВС.

На його думку, правоохоронні органи зобов’язані розібратися, дати обґрунтований висновок щодо викладеної інформації й відкрити кримінальне провадження за необхідності.

Відповідаючи на запитання про те, який правоохоронний орган повинен розслідувати таку справу, Кочетков зазначив: "НАБУ і ДБР, і САП – вони можуть спільну групу організувати, можуть кожен окремо, а краще спільно".

При цьому експерт вважає, що в Україні така мала кількість справ проти суддів-хабарників через те, що правоохоронці не виконують свої обов’язки.

Додамо

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко вважає, що Верховний Суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт Шепелева розглядатимуться прозоро і якісно. 

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.

Про необхідність очищення Верховного Суду від суддів, які себе скомпрометували, заявив також голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас.

Нагадаємо 

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах. 

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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